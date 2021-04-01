İstanbul’da enflasyon ‘rekor kırdı’

İstanbul’da mart ayında bir yıllık perakende gıda enflasyonu yüzde 16.37 çıktı.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre kentte yıllık toptan enflasyonu da yüzde 17.67. Önceki aya kıyasla ise perakende fiyatlar yüzde 1.13, toptan fiyatlar yüzde 3.1 arttı.

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Bu yılın mart ayındaki yıllık enflasyon, endeksin ölçüldüğü 2012’den beri görülen en yüksek ikinci enflasyon oranı oldu.

Aylık enflasyon ise yüzde 1.13’le 2015 seviyesinde ölçülerek, 2012’den beri görülen en yüksek ikinci enflasyon oldu.