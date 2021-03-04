İstanbul Havalimanı’nda ‘tırnakçılık’ yoluyla hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle altı memur tutuklandı

İstanbul Havalimanı’nda düşük fiyattan döviz bozarak irtikap suçu işledikleri ve ‘tırnakçılık’ yoluyla nitelikli hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan yedi kişiden altısı tutuklandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen İstanbul Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürlüğü’nde çalışan memurların irtikap ve ‘tırnakçılık’ yoluyla nitelikli hırsızlık soruşturması kapsamında yakalanarak işlemleri tamamlanan yedi şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Mahkemece altısı tutuklandı. Bir kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.