İstanbul Film Festivali evlere geliyor: 15 film için ‘online’ prömiyer

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği ve Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen 39. İstanbul Film Festivali, 15 filmlik bir seçkiyle 15-29 Mayıs tarihlerinde dijital ortamda izleyiciyle buluşuyor.

Gösterimi yapılacak filmlerden ‘Berlin Alexanderplatz’. Fotoğraf: İKSV

10-21 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan festivalin mart ayı ortasında corona virüsü nedeniyle ertelendiği duyurulmuştu.

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Festival, izleyicisinden daha fazla uzak kalmamak amacıyla bir ilke imza atarak 39’uncu yılında festival programı için Cannes, Venedik ve Berlin film festivallerinden seçtiği 15 filmin Türkiye prömiyerlerini internette düzenleme kararı aldı.

Online olarak izlenebilecek 15 film için tek tek ya da daha avantajlı fiyatla toplu bilet alınabiliyor. Bilet satış işlemini takiben filmler beş gün boyunca kişisel erişime açık kalıyor. Türkçe altyazılı gösterilecek filmlerin biletleri festivalin sitesinden satın alınabiliyor.