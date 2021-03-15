İspanya haftada dört gün çalışma düzenini deneyecek

İspanya dört gün çalışma düzenini deneyen ilk ülkelerden biri olma yolunda.

Fotoğraf: Reuters

Hükümetin, sol parti Mas Pais’in şirketlere daha az çalışma saatlerini denemek için izin veren teklifini kabul etmesinin ardından pilot projeye başlanacak.

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Bu yılın başında Mas Pais, hükümetin tekliflerini kabul ettiğini açıklamıştı. O zamandan bu yana konuyla ilgili görüşmeler yapıldı, bir sonraki toplantının önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.

Yeni Zelanda’dan Almanya’ya hafatada dört gün çalışma fikri giderek yayılıyor. Savunuclarının verimliliği artırma, çalışanların sağlığını iyileştirme ve iklim değişikliğiyle mücadele yolu olarak sunduğu çalışma düzeni, salgının iş-özel hayat dengesi, tükenmişlik gibi meseleleri öne çıkarmasıyla daha da önem kazandı.

1919’da Barcelona’daki 44 günlük grevin ülkenin günde sekiz saat çalışma düzenine geçmesiyle sonuçlandığı İspanya’da sol kanat partiler projeyi destekliyor.

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Teklifi sunan parti lideri Inigo Errejon, İspanya’daki işçilerin Avrupa ortalamasının üstünde sürelerde çalıştığını vurgulayarak “Ancak en üretken ülkelerden biri değiliz. Daha fazla çalışma saatleri daha iyi çalışma anlamına gelmez” dedi.

Pilot uygulamanın detayları hükümetle görüşülecek olmakla birlikte, Mas Pais azaltılmış saatler denemesinde şirketlerin minimum riskle geçiş yapabilecekleri üç yıllık, 50 milyon avroluk bir proje önerdi. Buna göre bir şirketin dört günlük çalıma düzenine geçişinin maliyetinin ilk yıl yüzde 100’ü, ikinci yıl yüzde 50’si, üçüncü yıl yüzde 33’ü karşılanabilecek.

Partiden Hector Tejero, bu desteklerle 200 şirkette 6 bine kadar çalışanın projeye dahil olabileceğini hesapladıklarını belirtti. Tejero, kırmızı çizgilerinin ise ‘gerçekten çalışma saatlerinin azalması ve herhangi bir şekilde iş ya da maaş kaybı olmaması’ olarak ifade etti.