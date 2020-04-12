İsmail Kılıçarslan: Sokağa çıkma yasağının iletişimi berbat yönetildi

Cuma gecesi sokağa çıkma yasağı ilanının hemen ardından yaşanan görüntülere bakıp “eyvah, bütün kazanımlarımız elden gitti” diye düşündüm. Neredeyse iki aydır, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere devletin bütün kurumları ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlardı bu pandemiyi en az hasarla atlatmamız için. “Onların emeklerine yazık” diye düşündüm fırınlarda, marketlerde, tekel bayilerinde yaşanan kuyruk ve izdihamları görünce.

İlk kanaatimi söyleyeyim: “Sokağa çıkma yasağının iletişimi berbat yönetildi.”

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Toplum, hafta sonları sokağa çıkma yasakları uygulanabileceğine dair günler öncesinden hazırlanabilirdi. Sokağa çıkma yasağı örneğin Çarşamba yahut Perşembe gün ilan edilebilirdi.

İsmail Kılıçarslan’ın yazısı