İş Bankası, BDDK ‘tavsiyesi’ nedeniyle iki yıldır TTK ve TDK’ya kaynak aktaramıyor

İş Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) görüşü doğrultusunda son iki yıldır kar dağıtımı yapamadığından Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Türk Dil Kurumu’na (TDK) gelirleri aktarılmıyor.

Fotoğraf: Reuters

Milliyet’in haberine göre İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde İş Bankası hisselerinin temettü gelirlerinin Atatürk’ün vasiyeti gereği TTK ve TDK’ya aktarıldığını hatırlatarak, bu kurumlara son 10 yılda aktarılan gelirlerin miktarını sordu.

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Ersoy, son 10 yılda ise iki kuruma aktarılan paranın yaklaşık 1.5 milyar lira olduğunu, ancak BDDK kararı doğrultusunda iki dönemdir kar payı aktarılmadığını belirtti.

Ersay’un yanıtı şöyle:

“TTK’ya 2010 – 2017 yılları arasında aktarılan temettü geliri 767 milyon 107 bin 176 liradır. BDDK’nın tavsiye niteliğindeki görüşü doğrultusunda İş Bankası Yönetim Kurulu’nun aldığı karar gereği 2018 ve 2019 yılları karından temettü dağıtımı yapılmamıştır. Vasiyet kapsamında TTK’ya aktarılan toplam temettü geliri 1 milyar 54 milyon 516 bin 853 lira olup, Temmuz 2020 nakit itibarıyla mevcudu 1 milyar 706 milyon 32 bin 928 liradır.

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TDK’ya 2010 – 2017 yılları arasında aktarılan temettü geliri 766 milyon 996 bin 393 liradır. Vasiyet kapsamında TDK’ya aktarılan toplam temettü geliri (anapara + faiz vb. gelirler) Temmuz 2020 itibarıyla toplam temettü geliri 1 milyar 54 milyon 516 bin 85 lira olmuştur. Faiz/temettü geliri 01.04.2020 tarihi itibarıyla toplam miktar, 1 milyar 980 milyon 965 bin 653 liradır.”