İran nükleer faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurdu

İran 2015’teki nükleer anlaşma gereği durdurduğu nükleer faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Habertürk’te yer alan habere göre İran devlet televizyonu, Tahran hükümetinin Britanya, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya büyükelçiliklerini kararıyla ilgili bilgilendirdiğini duyurdu. Tahran, anlaşmanın iptali için henüz erken olduğunu açıkladı.

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İran ile BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ve Almanya’yla yapılan anlaşmadan Mayıs 2018’de ABD tek taraflı çekilmiş, İran’a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.