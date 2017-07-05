Interpol Türkiye’yi 60 bin kişilik liste yüzünden veri tabanından çıkarmış

Uluslararası polis işbirliği Interpol’ün, Türkiye’yi veri tabanından tam 60 bin kişilik aranan şahıs listesi yüklemek istediği için çıkardığı öne sürüldü.

Karar’dan Hilal Öztürk’ün haberine göre, darbe girişiminin ardından 60 bin kişilik bir listeyi Interpol’e bildiren Türkiye, sayının fazla olduğu ve güvenlik sorunu yaratabileceğini gerekçe gösterip Türkiye’nin veri tabanına giriş yetkisini askıya aldı.

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Haberde, bu nedenle bir yıldır ‘FETÖ’den aranan isimlerin, pasaportlarıyla birçok ülkede rahatlıkla gezebildiği ileri sürüldü. Çünkü Interpol GBT’si olarak bilinen veri tabanına Türkiye’nin verdiği pasaport listesi yüklenmedi.

Türkiye’nin bir yıldır Interpol’ün kararını değiştirmesi için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. Bu nedenle kuruma, aranan isimlerin hakkında soruşturmalar bulunduğu aktarıldı.

Aranan isimler arasında savcılar Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Celal Kara gibi isimlerin yanı sıra NATO’da görevli asker, gazeteci, polis, bürokrat bulunuyor.