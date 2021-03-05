İnsan kaçakçılığını ortaya çıkaran trafik kazası sonrası üç tutuklama

Van’ın Erciş ilçesinde bir kamyonun gizli bölmesinde bulunan 114 sığınmacıyla ilgili gözaltına alınan üç şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Erciş ilçesinde 3 Mart’ta meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından, kazaya karışan kamyondan 114 sığınmacı çıkmıştı.

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AA’nın haberine göre, kazada çarptığı kişinin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü F. İ. ile gözcülük yapan M.Z.İ. ve U.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı.

Sığınmacılar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.