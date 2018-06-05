İnce, Erdoğan’ı tiye aldı: En büyük rakibim prompter

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’daki konuşmasına metni okuduğu ‘promter‘ın arızalanması nedeniyle ara vermesine atıfta bulunarak, “Benim en büyük rakibim prompter” dedi.

Ankara Sincan’daki Lale Meydanı’nda halka hitap eden İnce’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

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“24 Haziran’da yapacağımız seçimin son Ankara mitinginin provalarını yapıyoruz. 1 milyon kişi toplamalıyız. Rakibim çok güçlü. Benim rakibim kim biliyor musunuz? Rakibim prompter, prompter. Millet de sanıyor ki Türkiye’nin en büyük hatibi, ama camdan okuyor camdan. Diyarbakır’da Kürt sorununu çözmek için candan konuşan biri lazım camdan konuşan değil. Promptera bağlı siyaset yapanın bir gün fişini çekerler.

Uçağı yerle değil, gözlüğü yerli değil. Milli olsaydı bunlar Süleyman Şah’ı oradan oraya gezdirirler miydi? Sağlığında bile o kadar gezmedi.

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Ben imam hatip liselerinde üç sene öğretmenlik yaptım, neden kapatayım? Bir muhafazakar aile derse ki benim çocuğuma bir saat hadis, bir saat kelam istiyorum derse koyarız o dersi, sorun değil. Öbürü de diyor ki ben istemiyorum. İstemiyorsan zorla bir şey yok, ama sizin çocuklarınıza yurt bulmak devletin görevi.

(Erdoğan”ın AKP’deki değişimi anlatırken kullandığı ‘metal yorgunluğu’ söylemine atfen) “Metalde yorgunluk olursa tepeye kadar gider. Belediye başkanından başladıysa cumhurbaşkanına kadar gider. Bir bahar temizliği işte 24 Haziran böyle olacak. Yenilik olacak değişim. Evde koltukları 16 sene aynı yerde tutar mısınız? İşte şimdi değiştirme sırası.”

Kararsızlara: Güneş varken ampule gerek yok

Kitleye, “Tamam mı?” diye soran İnce, “Tamam” sesi yükselirken bu kez alanın dışına seslendi: “Dışarıdakiler kararsız gibisiniz, ya Allah’ın güneşi varken Ampül’e gerek yok. Siz de yardımcı olacaksınız. Komşuyu teyze kızını ikna etmek size ait.”