İmamoğlu yasak önlemlerini açıkladı, ‘Hamidiye ve Halk Ekmek hazır’ dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince kentte alınan önlemleri açıkladı.

Hükümet, 31 kentte 11 ve 12 Nisan için sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Yasak boyunca fırınlar ve sağlık kuruluşlarının açık kalacağı açıklanmıştı. Sadece bazı işyerlerinde çalışanların işe gitmesine izin verilmişti.

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Twitter hesabından video yayınlayan İBB başkanı, İstanbulluların yaşadığı sıkıntıları 153’e bildirebileceğini ifade etti.

İETT’nin 06:00-09:00 ila 17:00-19:00 saatlerinde çalışacağını aktaran İBB başkanı, metrobüsün de sabah aynı saatlerde, akşam ise 16:00-20:00 saatlerinde çalışacağını aktardı.

Metro hatları durdurulurken, deniz seferlerinde düzenlemeye gidildi, internet sitesinden duyuruldu.

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Hizmetlerimizle ilgili bilgilendirme Otobüsler 06.00/09.00 ve 17.00 /19.00 arası Metrobüs 06.00/09.00 ve 16.00/20.00 arası çalışıyor Metro hatları durduruldu 775 bin Halk Ekmek ve 40 bin damacana Hamidiye Su üretildi Zabıta, İtfaiye, Veterinerlik, BeyazM https://t.co/jC3srbDgrd — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 11, 2020

İmamooğlu’nun açıklamasına göre 40 bin damacana Hamidiye Su, 38 TIR’la İstanbul’un farklı noktalarına dağıtılıyor. Halk Ekmek, üç fabrikada üretimini sürdürüyor. Sabah 09:00 itibariyla 535 Halk Ekmek büfesine 300 bin ekmek gönderildi. Akşama kadar 800 bine tamamlanacak.