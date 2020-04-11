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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu yasak önlemlerini açıkladı, ‘Hamidiye ve Halk Ekmek hazır’ dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince kentte alınan önlemleri açıkladı.

Hükümet, 31 kentte 11 ve 12 Nisan için sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Yasak boyunca fırınlar ve sağlık kuruluşlarının açık kalacağı açıklanmıştı. Sadece bazı işyerlerinde çalışanların işe gitmesine izin verilmişti.

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Twitter hesabından video yayınlayan İBB başkanı, İstanbulluların yaşadığı sıkıntıları 153’e bildirebileceğini ifade etti.

İETT’nin 06:00-09:00 ila 17:00-19:00 saatlerinde çalışacağını aktaran İBB başkanı, metrobüsün de sabah aynı saatlerde, akşam ise 16:00-20:00 saatlerinde çalışacağını aktardı.

Metro hatları durdurulurken, deniz seferlerinde düzenlemeye gidildi, internet sitesinden duyuruldu.

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İmamooğlu’nun açıklamasına göre 40 bin damacana Hamidiye Su, 38 TIR’la İstanbul’un farklı noktalarına dağıtılıyor. Halk Ekmek, üç fabrikada üretimini sürdürüyor. Sabah 09:00 itibariyla 535 Halk Ekmek büfesine 300 bin ekmek gönderildi. Akşama kadar 800 bine tamamlanacak.

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30 büyükşehir ve Zonguldak’ta iki gün sokağa çıkma yasağı

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Sokağa çıkma yasağı sonrası marketlere hücum; sosyal mesafe hak getire

Yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta bu geceyarısından itibaren 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar marketlere akın etti, uzun kuyruklar oluştu. Kararın beklenmedik biçimde açıklanması nedeniyle paniğe kapılan insanlar, salgının önlenmesi için en önemli önlemlerden ‘sosyal mesafe koyma’yı ‘unuttu.’

İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberimiz yoktu

İBB başkan, sokağa çıkma yasağı ilan edileceğinden haberdar edilmediğini belirterek, “Karar ansızın alınmamalı” dedi. İmamoğlu, yasak boyunca sokağa çıkma serbestisi olanlar için tüm belediye hizmetlerinin süreceğini de söyleyip ‘sakin olup evde kalma’ çağrısı yaptı.

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