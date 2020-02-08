İmamoğlu: Vatandaşın tepkisi haklı… Maliyetlerin çok altında bir zam yaptık

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da toplum ulaşıma yapılan yüzde 35’lik zamla ilgili, vatandaşın tepkisinin sonuna kadar haklı olduğunu belirterek maliyetin çok altında bir zam yaptıklarını söyledi.

Fotoğraflar: İBB

CNR 7’nci Uluslararası Kitap Fuarı’nın açılışında konuşan İmamoğlu, gazetecilerin pazartesi günü uygulamaya başlanacak zamlı tarifeyle ilgili sorusuna şöyle yanıt verdi: “Türkiye’de yaşamanın, yaşam koşullarının, ekonomik zorlukların farkındayız. Bunu biliyoruz. Üç yıldır; 2017’nin mayıs ayından beri zam yapmayan bir İstanbul ulaşımı var. Ama Türkiye’deki bu zam fırtınasına bizim dayanma şansımız yok. Bütün maliyetlerle ilgili bizim yaptığımız zammın en az iki katı bir artışla mücadele ediyoruz. Bizi şu an yaptığımız; hizmetimizi sürdürebilme çabası... Vatandaşımızın yanında olma konusundaki çabamızdan ötürü de inanın maliyetlerin çok çok altında kalan bir zam yaptık diyebilirim…

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‘Bazı siyasilere gülümsüyorum’

Trajikomik ifadelerde bulunan bazı siyasilere de gülümsüyorum. Çünkü niye gülümsüyorum? Sanki Ekrem İmamoğlu’nun zam yaptığı bir husus üzerinden, daha önceki zamları ıskalamaları ve bunun üzerinden siyaset yapmalarına üzülüyorum. Biraz da gülümsüyorum açıkçası. Ama halkımız, her yapılan zamma tepki göstermekte haklı.”

16 Şubat’a kadar açık kalacak fuarın onur konuğu yazar Ahmet Ümit’in konuşmasının ardından kürsüye çıkan İmamoğlu, “Kitap fuarlarına katılmaya özen gösteririm. Bu manada burada bulunan bütün kitapseverlere ve bu fuara emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Oyuncu İlyas Salman, sinema eleştirmeni Atilla Dorsay (üstte) ve 16 yaşındaki genç yazar İrem Karaağaç’ın kitaplarını satın alan İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Özellikle kitaba duyulan ilgi ya da bir ülkede çıkan yayın sayısı, üniversitelerin verimliliği, oradaki bilimsel makalelerin dünya çapındaki yeri gibi… Başka türlü dünyaya mesaj veremezsiniz. Hele hele dünyaya bağırarak, çağırarak hiç ayar veremezsiniz.”

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‘Bağırarak ayar veremezsiniz’ dedi, ses sisteminin azizliğine uğradı

Bundan sonraki cümlesine, “Dünyaya vereceğiniz en kıymetli mesaj…” diyerek başlayan İmamoğlu, ses sisteminin azizliğine uğradı. Bir süre cızırtı nedeniyle katılımcılara hitap edemeyen İmamoğlu’nun, “Evet, dünyaya mesaj gitti şu anda fuar alanından” esprisi salonda gülüşmelere neden oldu.