İmamoğlu’na bağış yapınca bıçaklanmıştı: Erdoğan’ın ‘manevi kızı’na ziyaret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘manevi kızı’ olarak nitelediği kanser hastası Göknur Damat’ın CHP’nin İstanbul belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’na bağış kampanyasına katıldığını ilan etmesinden sonra bıçaklandığı ortaya çıktı.

Kanser hastası Göknur Damat, hastalıkla mücadelesi ve hastalara yönelik yardım çalışmaları nedeniyle cumhurbaşkanlığına davet edilmişti. Damat Erdoğan’ın kendisine “Manevi kızım” diye hitap ettiğini aktarmıştı.

“Her şey çok güzel olacak” diyerek Ekrem İmamoğlu’nun kampanyasına 20 TL yatıran Damat bunu sosyal medya hesabına koymasının ardından AKP’li çevrelerin tepkisini çekmişti.

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Tekirdağ’da, bana bağış yaptığı haberinin yayınlanmasının ardından bıçaklanan Göknur Damat’a, geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyorum. Posted by Ekrem İMAMOĞLU on Monday, May 13, 2019

Kimliği belirsiz bir kişi, Damat’ı cuma günü bıçaklamıştı.

Ekrem İmamoğlu bugün Tekirdağ’a giderek Damat’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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Damat, üç gün önce ziyarette evinden gezmek için dışarı çıktığında yanına yaklaşan bir kişinin “Sen misin o yürekli” diyerek kendisini baldırından bıçakladığını anlattı.