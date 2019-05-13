İmamoğlu’na bağış yapınca bıçaklanmıştı: Erdoğan’ın ‘manevi kızı’na ziyaret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘manevi kızı’ olarak nitelediği kanser hastası Göknur Damat’ın CHP’nin İstanbul belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’na bağış kampanyasına katıldığını ilan etmesinden sonra bıçaklandığı ortaya çıktı.
“Her şey çok güzel olacak” diyerek Ekrem İmamoğlu’nun kampanyasına 20 TL yatıran Damat bunu sosyal medya hesabına koymasının ardından AKP’li çevrelerin tepkisini çekmişti.
Kimliği belirsiz bir kişi, Damat’ı cuma günü bıçaklamıştı.
Ekrem İmamoğlu bugün Tekirdağ’a giderek Damat’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Damat, üç gün önce ziyarette evinden gezmek için dışarı çıktığında yanına yaklaşan bir kişinin “Sen misin o yürekli” diyerek kendisini baldırından bıçakladığını anlattı.