İlk karar: ‘Barış akademisyeni’nin hapis cezası istinafta kesinleşti

‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriyi imzalayan akademisyene verilen hapis cezası istinaf mahkemesinde kesinleşti. Böylece akademisyen yargılamalarında verilen bir mahkumiyet ilk kez kesinleşmiş oldu.

Fotoğraf: Bianet

Güneydoğuda PKK’nın hendek kazdığı kentlere yönelik operasyonlar Ocak 2016’da sürerken 1128 akademisyenin imzasıyla ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bir bildiri yayınlanmıştı.

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Bildiride imzası bulunan birçok akademisyen üniversiteden ihraç edilirken PKK propagandası yapıldığı gerekçesiyle de hapis cezaları çıkmıştı.



Bianet’ten Tansu Pişkin’in haberine göre ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla bir yıl üç ay hapis cezası alan Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel’in dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi (istinaf) tarafından değerlendirildi.

İstinaf mahkemesi, 25 Şubat tarihli kararında yerel mahkemenin kararında hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek yeniden yargılama yapılmasına gerek olmadığına hükmetti.

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Karar oy çokluğuyla alınırken bir hakim, akademisyene TCK 301’inci maddede düzenlenen ‘devleti aşağılama’ suçundan ceza verilmesi gerektiğini ifade etti.