İki haftadır yerin yüzlerce metre altındaydılar: Patlama sonrası mahsur kalan 11 Çinli madenci kurtarıldı

Çin’in Şandong eyaletinde 14 gün önce meydana gelen patlama sonucu 22 kişinin mahsur kaldığı maden ocağından 11 işçi kurtarıldı.

Fotoğraf: BBC

10 Ocak’ta, Şiçıng kasabasında inşaat halindeki altın madeninde meydana gelen patlamanın ardından yerin yüzlerce metre altında kalan madenciler alkışlarla çıkarıldı. Bu sabah ilk madenci kurtarıldıktan bir saat sonra diğerlerinin olduğu bölgeye ulaşıldı. Çoğu, günler süren karanlığın ardından günışığına çıkınca gözlerini kapatma ihtiyacı duydu.

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Birinin yaralı olduğu belirtilen madenciler hastaneye kaldırıldı.

Madencilerden birinin 21 Ocak’ta hayatını kaybettiğini anımsatan yetkililer, mahsur kalan 10 madenciyi kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

Ambulans ve itfaiye araçlarının da hazır bekletildiği maden alanında 600’den fazla arama kurtarma personeli görev yaptı.

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Bir hafta sonra yaşadıklarına dair not ulaştı

Patlama sırasında madene girişi sağlayan tünel kapandı Bir hafta süreyle madencilerden haber alınamadı. 17 Ocak’ta, arama-kurtarma ekipleri küçük deliklerden aşağı salladıkları iplerden birinde bir not buldu. Hayatta olduklarını duyuran madencilerin notuydu. 11’i birlikte 12’ncisi onlardan biraz daha aşağıdaki kısımdaydı.

Bu not bulunduktan sonra patlama sırasında başından yaralanan bir madenci hayatını kaybetti. Hayatta kaldıklarının öğrenilmesi üzerine madencilere ilaç ve gıda yollandı. Bu sayede hayata tutunmaları sağlandı.

Patlamanın nedeni ise henüz netlik kazanmadı.