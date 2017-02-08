İhraç edilen akademisyenler yılmıyor: ‘Birileri’ bizim akademik niteliğimizi sorgulayamaz

Yeni kanun hükmünde kararnameyle 330 akademisyenin ihraç edilmesiyle üniversiteler giderek ‘çölleştirilirken’ mesleklerinden atılan akademisyenler umut dolu mesajlar verdi.
Dün gece yayınlanan 688 sayılı KHK’yla 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti.
En fazla ihraca maruz kalan Ankara Üniversitesi’nde toplamda 34 ‘barış akademisyeni’ atılmıştı.
Ankara Üniversitesi’ni 22 ihraçla Marmara Üniversitesi takip etmiş, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 15, Anadolu Üniversitesi’nden de 18 ‘barış akademisyeni’ KHK’yla ihraç edilmişti.
Uzun süredir devam eden tasfiyelerin son halkasını oluşturan akademisyenlerse mesajlarıyla duruşlarından geri adım atmayacaklarının sinyalini verdi. Tasfiyelerin siyasi olduğunu belirten akademisyenlerin mesajları, akademinin nasıl daha da çölleştirileceğini ortaya koydu.
KHK’yla bilimsel hayatlarından uzaklaştırılan bazı akademisyenlerin mesajları şöyle:
Yüksel Taşkın – Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Emre Tansu Keten – Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Can Irmak Özinanır – Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Jale Özata – Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Demek ki artık sadece edebiyat var! Yaşasın mı ki? 😊
— jale özata (@nehirmavisi) February 7, 2017
Merve Fidan – Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
Son KHK ile meslektaşı olmaktan gurur duyduğum pek çok değerli bilim insanıyla birlikte Ankara Üniversitesi'nden ihraç…
Posted by Merve Fidan on Tuesday, February 7, 2017
Ercan Şen – Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
Bu topraklarda savaş olmasın dediğim için, barış istiyorum dediğim için 686 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edildim. Olsun ben yine de barış istiyorum.
Posted by Ercan Şen on Tuesday, February 7, 2017
Mesut Hazır – Dumlupınar Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi
Dosta Düşmana: Bu gece yayinlanan KHK ile devlet memurluğundan ihrac edildim. Hayırlısı olsun.
Posted by Mesut Hazır on Tuesday, February 7, 2017