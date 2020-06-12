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Yaramazlara biraz batar!

İfade veren Başbuğ: TBMM’nin manevi şahsiyetini hedef almam söz konusu değil

Eski genelkurmay başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ankara cumhuriyet başsavcılığınca hakkında ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre savcılık, Başbuğ’un ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesinin alınması için İstanbul anadolu başsavcılığına talimat yazısı gönderdi. Bunun üzerine İlker Başbuğ ifade vermek üzere avukatı İlkay Sezer ile saat 15:50 sıralarında Anadolu Adalet Sarayı’na gitti ve bir saat süreyle ifade verdi.

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İlker Başbuğ’un avukatı çıkışta onu bekleyen gazetecilere bir açıklama dağıttı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ’50 yıl bilfiil TSK’de görev yapan ve Türk ordusunun en üst makamına gelen, geçmişten bugüne kadar yaptıkları ve davranışları herkes tarafından net olan birisi olarak, TBMM’nin manevi şahsiyetini hedef alan bir konuşma veya davranışının söz konusu olamaz.”

Ne olmuştu?

Başbuğ, şubat ayında katıldığı bir televizyon programında, 26 Haziran 2009’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ‘askeri şahıslar askeri mahalde işlediği suçlar da dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanacak’ şeklindeki yasa teklifinin altında imzası bulunan AKP’li milletvekillerinin araştırılmasını istemişti. Başbuğ konuşmasında ayrıca “Kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın. FETÖ’nün siyasi ayağı yok dersek gerçek inkar olur” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine yasa teklifinde imzası bulunan AKP’li altı milletvekili, avukatları aracılığıyla Başbuğ hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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