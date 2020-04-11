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Yaramazlara biraz batar!

İETT yasak süresince seferlerini ‘seyreltti’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İETT’nin seferlerini seyrelterek yapacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Hükümet, 31 kentte 11 ve 12 Nisan için sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Yasak boyunca fırınlar ve sağlık kuruluşlarının açık kalacağı açıklanmıştı. Sadece bazı işyerlerinde çalışanların işe gitmesine izin verilmişti.

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İETT’nin sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İETT,  İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan İstanbullulara, hizmetlerini seyreltilmiş olarak sunacak. Bu kapsamda 445 hatta, sabah ve akşam saatlerinde otobüs seferleri düzenlenecek. Ayrıca metrobüste de sabah 06.00-09.00 ve akşam 16.00-20.00 saatleri arasında 10 dakika aralıklarla karşılıklı seferler yapılacak.”

İETT, sitesinde hatların sefer saatlerini de duyurdu.

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