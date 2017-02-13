İddianame kabul edildi: Müzisyen Atilla Taş dahil 28 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, müzisyen Atilla Taş’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Taş, onlarca gazeteciyle birlikte gözaltına alınmış, gece çıkarıldığı mahkemece ‘örgüt hiyerarşisine dahil olmaksızın örgüte bilerek isteyerek yardım etmek’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

25’i tutuklu 28 şüpheli için ‘silahlı örgüte üye olmak’ suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.

Şüphelilerin isimleri şöyle: Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız.

İki kişi ‘ByLock’ kullanıcısı

AA’nın haberine göre şüpheliler hakkında, açık kaynak taramaları, TMSF kayıtları, MASAK raporu, ByLock sorgulamaları, şüpheli ifadeleri, tanık beyanları, arama tutanakları, dernek ve vakıf kayıtları ile HTS dökümlerinin delil olarak yer aldığı iddianamede, yazar Ufuk Şanlı ile televizyoncu Oğuz Usluer’in ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu belirtildi.

‘Erdal, örgüt adına faaliyet gösterdi’

İddianamede, şüpheli Hanım Büşra Erdal’ın yazdığı yazılarla TSK’daki tasfiye sürecinin ‘haklılığı’ yönünde kamuoyu oluşturmaya çalıştığı aktarıldı.

Erdal’ın attığı tweetlerle bu kişilerin ailelerinin tepkisini topladığı ve ‘devleti ele geçirme amacı taşıdığı tespit edilip’ soruşturmalar başlayınca Erdal’ın bu soruşturmaları ‘kumpas’ olarak nitelendirip halk nezdinde itibarsızlaştırarak örgüt adına faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği belirtildi.

‘fuatavni’yle ilgili bilgi verilmedi

Şüpheli Ünal Tanık’ın sahibi olduğu ‘Rotahaber’ internet sitesinde ‘FETÖ söylemlerini’ topluma duyurduğu ve ‘fuatavni’ hesabına yazılar yazdırılıp paylaşımlarını topluma ilettiği anlatılan iddianamede, ”Buna rağmen resmi kurumlarca talep edildiğinde ‘fuatavni’ ile ilgili herhangi bir hesap veya kimlik bilgisini vermemiştir. Algıya yönelik Rotahaber ile ilgili çok sayıda tespit, dosya arasındadır. Bu şekilde örgüt adına algı faaliyetlerinde bulunarak ve örgütün kara propaganda hesabı kullanıcısının bilgilerini resmi kurumlardan gizleyerek, şüphelinin örgüt üyesi olduğu kanaatine varılmıştır” denildi.