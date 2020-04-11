İddia: Terhis ve celp işlemleri ertelenecek

Milli Savunma Bakanlığı’nın, corona virüsü önlemleri kapsamında terhis ve celp dönemlerini ertelemesinin gündemde olduğu öne sürüldü.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin yazısında, askerlik hizmetleri kapsamında iki kararın alınabileceği belirtildi.

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Yazıda, yetkililerin, terhis ve celp işlemlerinin kısa bir süre için durdurulabileceğini söylediği kaydedildi.

Bedelli askerlik yapacakların da eğitimlerini kışlaya giderek değil, uzaktan eğitimle yapmaları üzerinde çalışıldığı belirtildi.

TSK, en son 1 Nisan’da terhis, 19 Mart’ta celp (askeralma) işlemi yaptı. Terhis olanların ve birliğe katılanların sayısı 60’ar bin olduğu dile getirildi.

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Yazıda, önerinin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulduğu belirtildi.