Hrant Dink davası: Hüküm, üye hakim kalp ameliyatı olduğu için açıklanmadı

CANAN COŞKUN

Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunduğu iddia edilen 76 kamu görevlisinin yargılandığı davanın 130’uncu duruşması bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

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Mahkeme salonu Nisan 2016’daki ilk duruşmadan sonra ilk defa oldukça kalabalıktı. Hem seyirci sıraları hem de sanık sıraları doluydu. Duruşmanın başında Ahmet Faruk Aydoğdu’nun eski eşi ve Hüseyin Çal isimli bir kişi ardışık arama suçlamasıyla ilgili tanıklık yaptı.

Tanıkların dinlenmesinden sonra mahkeme başkanı Akın Gürlek, üye hâkim Ferhat Şahin’in kalp ameliyatı olduğunu, diğer üye hâkim Mücteba Akkaya’nın da dosyayı bilmediğinden karar duruşmasına katılmak istemediğini söyledi. Bu yüzden hükmün 26 Mart’ta yapılacak duruşmada açıklanması bekleniyor.