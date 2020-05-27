Hong Kong’da yeni tasarı protesto edildi; polis meclisi korumaya aldı

Hong Kong polisi, Çin ulusal marşına saygısızlık yapılmasını suç kapsamına alan yeni yasa tasarısını protesto eden aktivistlere karşı meclis etrafında konuşlandı. Protestolarda yaklaşık 240 kişi tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Pekin yönetiminin geçen hafta açıkladığı milli güvenlik yasa tasarısı nedeniyle protestocular tekrar Hong Kong sokaklarına çıktı.

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Yüzlerce çevik kuvvet polisi meclisin etrafını çevirirken, şehrin diğer bölgelerinde protestocular çöp konteynerleri ve molozlarla yolları kapattı. Aktivistler farklı yerlerde gösteriler düzenlenmesi için çağrıda bulundu.

‘Özerkliğe tehdit yok’

Batılı ülkelerin eleştirilerine rağmen, Pekin’in desteklediği Hong Kong hükümeti, eyaletin özerkliğine herhangi bir tehdit olmadığını ve yeni yasayla dikkatlice ilgilenileceğini belirtti.

Hong Kong Genel Sekreteri Matthew Çeung, yasanın Hong Kong ve Çin’in uzun vadeli istikrarı için olduğunu söyleyerek, “Toplantı ve konuşma özgürlüğünü etkilemeyecek ve şehrin finans merkezi olarak statüsünü etkilemeyecek” dedi.