Hollanda’ya kara yoluyla geçen Aile Bakanı Kaya Almanya’ya geri gönderildi

Almanya’dan Hollanda’ya kara yoluyla geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın aracı Rotterdam’daki Türk başkonsolosluk binasının yakınında durduruldu; binaya sokulmayan Kaya ve beraberindekiler saatler süren bekleyişin ardından Almanya’ya geri gönderildi.

Bakan, “Nijmegen sınırından Almanya’ya götürülüyorum “ diye tweet attı.

Hengelo kentinde referandum kampanyası kapsamında AKP’lilerle dün öğleden sonra bir araya gelmesi planlanan Kaya için ayarlanan salonun kiralama işlemi iptal edilmişti.

Trafiğe kapatıldı

Kaya’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş izninin iptal edilmesinin ardından Rotterdam’a kara yoluyla geçeceğini duyuran AA, bakanın bu açıklamasından sonra Rotterdam başkonsolosluğu önündeki yolun trafiğe kapatıldığını duyurmuştu.

Bakan: Özgürlükler askıda

Bakan Kaya Twitter hesabından şu bilgiyi iletti: “Rotterdam Başkonsolosluğumuza 30 metre mesafede durdurulduk ve içeri girmemize izin verilmiyor.”

AA ise Kaya’nın su sözlerini aktardı: “Avrupa ülkelerinden özellikle Hollanda’dan savunduklarını söyledikleri demokratik değerlere bir an önce geri dönmelerini istiyoruz. İfade özgürlüğü, hareket, toplanma özgürlüğü şu an bunların hepsini askıya almış durumdalar.”

Gelişmeler üzerine Rotterdam’daki Türkler sokağa dökülünce, polis bakanın bulunduğu noktayı çembere aldı.

Bakan daha sonra şu tweetleri attı: “Yüzlerce polis vatandaşlarımızla aramızda barikat örmüş durumda. Hiçbir güç aramızdaki bağı koparamaz. Avrupa’nın her yerinden vatandaşlarımız yanımızda. Ülkemizin toprağı olan Başkonsolosluğumuza girmemiz engelleniyor.”

Kaya son olarak attığı tweette ise, “Demokratik ve insani değerler ayaklar altına alınarak Nijmegen sınırından Almanya’ya götürülüyorum” diye yazdı.

Ne olmuştu?

Çavuşoğlu, bu sabah katıldığı canlı yayında Hollanda’ya gideceğini yinelemiş, iniş izninin iptal edilmesi durumunda Hollanda’ya ekonomik ve siyasi yaptırım uygulanacağını söylemişti.

Hollanda saatler sonra güvenlik gerekçesiyle Çavuşoğlu’nun iniş iznini iptal etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ilk değerlendirmesinde ‘Nazi kalıntısı’ olarak tanımladığı Hollanda’ya “Bakalım bundan sonra senin uçakların Türkiye’ye nasıl gelecek?” diye seslenmişti.

Hollanda başbakanı, Erdoğan’a, “Çizgiyi aştı” demişti.