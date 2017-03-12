Hollanda’nın ‘istemediği’ Bakan Kaya, diğer Schengen ülkelerine de giremeyecek

Hollanda’nın Türk başkonsolosluğuna almayarak Almanya’ya geri gönderdiği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın diğer Schengen ülkelerine de giremeyeceği belirtildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni verilmemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.
Altı ay hapis cezası verilebilir
BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Kaya’nın Hollanda tarafından ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi ağır bir karar olarak değerlendirilirken, bakanın Schengen anlaşmasına dahil diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerine de giremeyecek.
Kaya’nın yeniden Hollanda’ya gitmesi halinde altı ay hapis cezasına çarptırılarağı ve yeniden sınır dışı edileceği belirtildi. Süre ciddi tehdit oluşturan suçlular için 10 yılın üzeine çıkabiliyor.
Müttefiğe ilk kez böyle bir yaptırım uygulandı
Ancak Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı’nın bu cezayı affederek ‘istenmeyen kişi’ uygulamasına son verme hakkı var. Kaya da bu karara itiraz edebilir.
Hollanda televizyonuna göre, ilk kez bir müttefik ülkenin üst düzey yetkilisine böyle bir yaptırım uygulandı.
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