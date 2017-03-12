Hollanda’da miting izni çıkmayan Bakan Kaya İstanbul’da: Özgürlüklerimiz askıya alındı

Hollanda’nın Rotterdam kentinde konsolusluk binasına girişi engellenip Almanya’ya geri gönderilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, uçakla İstanbul’a geldi.

Kaya, “Kaba ve sert bir muameleye maruz kaldık, özgürlüklerimiz askıya alındı” dedi.

Kaya, dün Almanya’dan Hollanda’ya kara yoluyla geçmiş ancak Rotterdam kentindeki Türkiye başkonsolosluğuna girişi polislerce engellenmişti

Almanya’ya dönen Kaya, bu sabah Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a tahsisli özel uçakla Köln-Bonn havaalanından İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’na geldi.

‘Özgürlüklerimiz askıya alındı’

Havalimanında konuşan Kaya, Hollanda’ya Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bakanı olarak, seçmenlerle buluşmak üzere gittiğini söyledi.

Türk konsolosluğunun Türkiye toprağı sayıldığını ve buraya gitmek için de izin alması gerekmediğini belirten Kaya, olanları şöyle anlattı: “16 nisan referandumun ne getirdiğini anlatmak için gittim. Avrupa’nın Hollanda’nın içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Konsolosluğa 30 metre kalan bizi durdurup gitmemize izin vermediler. Konsolosumuzun da bizim yanımıza gelmesine polisler etten duvar örerek izin vermedi.”

Türk maslahatgüzarın, korumalarının ve danışmanının gözaltına alındığını ifade eden Kaya, polislerin kendisini Almanya sınırındaki bir karakola götürdüğünü, burada 1,5 saat bekletildiğini kaydetti.

“Kaba ve sert bir muameleye maruz kaldık” diyen Kaya, bakanların Avrupa’da miting izni verilmemesi kararının ilgili ülkeler tarafından gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaya, şunları kaydetti: “Bir günde OHAL ilan edildi. Bizdeki OHAL’i sorguluyorlardı. Bizi sorgulayanlar bir gecede kendi topraklarında OHAL ilan etti. Batı’daki vicdanlı siyasetçiler seslerini çıkarsın. Hollanda’nın yaptığı insan haklarına uymuyor, özgürlüklerimiz askıya alındı. Bu antidemokratik bir uygulama ve vatandaşlarımızla buluşmaya gidiyoruz. Bizimle buluşmak için gelen vatandaşlarımıza gayri insanı muamelede bulunuldu. Atlarla, köpeklerle saldırıldı.”

Ne olmuştu?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, günler öncesinden Hollanda’nın Rotterdam kentinde 11 Mart’ta gurbetçilere sesleneceğini duyurmuşu. Ancak Hollanda hükümeti, mitinge izin vermemişti.

Çavuşoğlu, dün sabah da Hollanda’ya gideceğini yinelemiş, iniş izninin iptal edilmesi durumunda Hollanda’ya ekonomik ve siyasi yaptırım uygulanacağını söylemişti.

Hollanda saatler sonra güvenlik gerekçesiyle Çavuşoğlu’nun iniş iznini iptal etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ilk değerlendirmesinde ‘Nazi kalıntısı’ olarak tanımladığı Hollanda’ya “Bakalım bundan sonra senin uçakların Türkiye’ye nasıl gelecek?” diye seslenmişti.

Hollanda başbakanı, Erdoğan’a, “Çizgiyi aştı” demişti.

Almanya’da referandum çalışmasında bulunan Bakan Kaya da kara yoluyla Hollanda’ya geçmişti.