Hollanda ilişkilerin düzelmesini temenni ederken: Altı Türk’e Rotterdam davası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın 16 Nisan referandumu öncesi toplantı düzenlemesine izin verilmemesi üzerine çıkan olalaylar nedeniyle Holanda’da altı Türk vatandaşına dava açıldı.
Referandum öncesi Hollanda’da toplantı düzenlemek isteyen Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni verilmemişti.
Bunun üzerine Türkiye’nin Rotterdam konsolosluğunda toplantı düzenlemek üzere 11 Mart’ta karayoluyla Hollanda’ya giden Kaya’nın aracına da geçiş izni verilmemişti.
Kaya’ya destek için toplanan Türk vatandaşlarına polis müdahale edince çıkan olaylarda yedi kişi yaralanmış, 15 kişi gözaltına alınmıştı.
AA’nın haberine göre Rotterdam savcılığı, soruşturma sonucunda gözaltına alınan ikisi çocuk altı kişinin şiddete başvurdukları gerekçesiyle yargılanacaklarını açıkladı.
Açılan dava, Hollanda Başbakanı Mart Rutte’nin Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi yönündeki temennisinin hemen ertesine denk geldi.