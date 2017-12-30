Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hollanda ilişkilerin düzelmesini temenni ederken: Altı Türk’e Rotterdam davası

Share11
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 12

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın 16 Nisan referandumu öncesi toplantı düzenlemesine izin verilmemesi üzerine çıkan olalaylar nedeniyle Holanda’da altı Türk vatandaşına dava açıldı.

Fotoğraf: Reuters

Referandum öncesi Hollanda’da toplantı düzenlemek isteyen Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni verilmemişti.

Reklam

Bunun üzerine Türkiye’nin Rotterdam konsolosluğunda toplantı düzenlemek üzere 11 Mart’ta karayoluyla Hollanda’ya giden Kaya’nın aracına da geçiş izni verilmemişti.

Kaya’ya destek için toplanan Türk vatandaşlarına polis müdahale edince çıkan olaylarda yedi kişi yaralanmış, 15 kişi gözaltına alınmıştı.

AA’nın haberine göre Rotterdam savcılığı, soruşturma sonucunda gözaltına alınan ikisi çocuk altı kişinin şiddete başvurdukları gerekçesiyle yargılanacaklarını açıkladı.

Açılan dava, Hollanda Başbakanı Mart Rutte’nin Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi yönündeki temennisinin hemen ertesine denk geldi.

Hollanda başbakanı: Türkiye’yle ilişkilerin düzelmesi iyi olur

Rotterdam’da Türkler sokağa döküldü; polis barikat kurdu

Hollanda’nın ‘istemediği’ Bakan Kaya, diğer Schengen ülkelerine de giremeyecek

Kılıçdaroğlu’ndan sonra Bahçeli: Hollanda hasım ülke oldu, ilişkiler askıya alınmalı

Kılıçdaroğlu el artırdı: Hollanda’yla ilişkiler askıya alınsın

Çavuşoğlu’nun dilinin ucuna kadar geldi: Sen ne lalesisin bilmiyorum

Hollanda: Türk yetkililer diplomatlarımızın güvenliğini sağlamalı

Hollanda Başbakanı Rutte: Çığırından çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar

Erdoğan’dan Hollanda’ya: Bedelini ödeyeceksin

AKP’li gençlerden Hollanda protestosu: Portakal orada kal

Kılıçdaroğlu el artırdı: Hollanda’yla ilişkiler askıya alınsın

Bakan Çavuşoğlu Hollanda’dan yazılı özür bekliyor: Karşılığı olacak, böyle kalmaz

AKP döneminde getirildi: Seçim kanununa göre yurt dışında propaganda yasak

Gerilim tırmanıyor: Hollanda konsolosluğuna tırmanan bir kişi tekbirle Türk bayrağı astı

Hollanda’da miting izni çıkmayan Bakan Kaya İstanbul’a geldi

Hollanda’da miting izni çıkmayan Bakan Kaya İstanbul’da: Özgürlüklerimiz askıya alındı

Yıldırım’a göre Hollanda’yla kriz, ‘birliği güçlendiriyormuş’: Misliyle karşılık verilecek

Rotterdam’da Türkler sokağa döküldü; polis barikat kurdu

Hollanda’ya kara yoluyla geçen Aile Bakanı Kaya Almanya’ya geri gönderildi

Hollanda, Çavuşoğlu’nun ardından Kaya’nın konuşmasına da izin vermedi

İsviçre’den izin çıktı: Çavuşoğlu’nun konuşmasında ekstra bir güvenlik tehdidi yok

Başbakan ‘kabul etmemişti’: Çavuşoğlu, Rotterdam mitingini iptal etti

Hollandalı aşırı sağcı liderden Türk bakanlara: Uzak durun

Share11
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 12

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...