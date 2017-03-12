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Hollanda Başbakanı Rutte: Çığırından çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar

 

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, bakanların referandum toplantılarının engellenmesiyle başlayan krizde Türkiye’nin ‘tuhaf’ davrandığını savunarak, “Olayları çığırından çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni verilmemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk konsolosluğuna alınmayarak sınırdışı edilmesiyle derinleşmişti.

Gelmekte ısrar etti

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre bir televizyon programına katılan Rutte krizin Türkiye’den kaynaklandığını savunarak, Kaya’nın ‘persona non grata’ (istenmeyen kişi) ilan edilip sınırdışı edilmesinde haklı olduklarını söyledi. Rutte, “Türk hükümetinin iddia ettiğinin aksine bakan hiçbir diplomatik dokunulmazlığa sahip değildi” dedi.

Rutte, Çavuşoğlu’nun ülkeye iniş izninin iptal edilmesinden sonra, Kaya’nın da ‘istenmediği’nin altını çizerek, yine de Kaya’nın Rotterdam’a gelmekte ısrarcı olduğunu, geldikten sonra da değişik yöntemlerle polisi ‘atlatmaya’ çalıştığını söyledi.

‘Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım’

Rutte, “Yanlış bir filmin içine düştüm. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım” derken, sorumlu olarak da Türkiye’yi işaret etti: “Olayları çığırından çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar.”

‘Onlar Hollanda vatandaşı’

Hollanda başbakanı, Türkiye’nin Hollanda’da yaşayan Türkiye kökenlilerden sürekli ‘vatandaşlarımız’ diye bahsetmesinin de iki ülke arasındaki en önemli sorun olduğunu belirtip, “Onlar Hollanda vatandaşıdır” dedi.

Rutte, ülkesinin Türkiye kadar ‘gururlu’ bir ülke olduğunu belirtip, Türkiye’nin yaptırım uyarılarına da, “Biz kendimize şantaj yaptırmayız” diye yanıt verdi.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmet Ebu Talip de Türkiye’nin Rotterdam başkonsolosunun kendisini kandırmaya çalışarak, ‘Bakan gelmeyecek’ diyerek yalan söyledi” dedi.

AKP Hollanda Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından Rotterdam başkonsolosluğu önüne çağrılan Türkiye kökenli seçmenlerle çıkan arbedede de altı polis memurunun yaralandığı açıklandı.

Rutte, dün Rotterdam’da yaşanan gelişmeler sonrasında da, “Herkes haddini bilsin” demişti.

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