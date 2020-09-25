Hisse devri son aşamada: Varlık Fonu, Turkcell’de en büyük ortak oluyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell hisselerinin yüzde 26.2’sini satın alarak Turkcell’in ana hissedarı olmasıyla sonuçlanacak hisse devri işlemleri için, mevzuat uyarınca Türkiye ve ilgili diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarından gerekli tüm izinler alındığını duyurdu.

TVF’den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in hisse devri için son aşamaya gelindi.

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Turkcell olağan genel kurul toplantısının 21 Ekim’de Turkcell genel müdürlüğünde yapılacağı duyurulmuştu.

Hissedarlardan olağan toplantı gündeminin yanı sıra TVF, Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası arasında imzalanan işlem sözleşmeleri kapsamında yapılması öngörülen şirket ana sözleşme değişikliklerini de oylaması istenecek.

Hisse devir işleminin, Turkcell’in olağan genel kurul toplantısında şirket ana sözleşme değişikliklerinin onaylanması şartının tamamlanması ardından hayata geçmesi bekleniyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, şunları kaydetti:

“Süreç planladığı şekilde ilerliyor. İlgili düzenleyici kurumlardan gerekli tüm izinlerin alınmasından dolayı mutluyuz. Turkcell hissedarlarını istikrarlı bir değer yaratma paydasında buluşturacak ve Turkcell’in en iyi kurumsal yönetim standartlarına ulaşmasını sağlayacak bir dönemin başındayız.

Bu satın alma ile birlikte geçmişte hissedarlar arasında yaşanmış tüm uyuşmazlıklar son bulurken Turkcell’de tüm paydaşların yararına olan daha basit ve şeffaf bir yapı sağlanıyor. Yeni dönemde Turkcell’de yüksek katma değer sağlayacağımıza inanıyoruz.”

Piyasa değerinin yarısına

Bu satın alma TVF’nin hem özel sektörde faaliyet gösteren hem de yurt dışı borsalarda işlem gören bir şirkete yaptığı ilk yatırım oldu.

Turkcell’in piyasa değeri, satın alma işleminin gündeme geldiği 18 Haziran’daki hisse kapanış fiyatına göre 32.4 milyar liraydı. Bu da o günkü kurla yaklaşık 4.7 milyar dolara karşılık geliyordu. TVF’nin yüzde 24.02’lik hisse için Telia’ya ödediği 530 milyon dolar ise piyasa değerinin yarısının altında bir değerlemeye işaret ediyor.