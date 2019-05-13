HDP’den ‘İmamoğlu’na destek’ sorusuna: Kurullar görüşüyor

HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimlerinde CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na destek verilip verilmeyeceğine ilişkin soruyu “Henüz süreç tamamlanmadı” diye yanıtladı.

Fotoğraf: DHA

Oluç, Meclis’te gündemdeki konularla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Reklam

Muhalefet partilerine Öcalan eleştirisi

Oluç, PKK lideri Abullah Öcalan’ın avukatları aracalığıyla ilgili yaptığı açıklamayla ilgili muhalefet partilerini eleştirdi: “‘Öcalan, avukatlarıyla ve ailesiyle görüşebilir’ cümlesini kurmak sizin açınızdan bu kadar zor mu? Sayın Bahçeli bile fikrini beyan etti. Siz muhalefet partisisiniz. İktidarın hukuk dışı uygulamalarına çifte standat uygulayamazsınız.”

Bütün partilerin Türkiye’deki Anayasa’ya ve hukuka uygun davranmasını beklediklerini dile getiren HDP’li yönetici, “Muhalefet partilerinin de hükümlü haklarına sahip çıkmalarını bekliyoruz” dedi.

“Bu zamana kadar 809 başvuru (Öcalan’ın avukatlarının görüşme talebi) reddedildi. Neden şimdi kabul edildi?” sorusuna Oluç şu yanıtı verdi: “Adalet Bakanlığı başta olmak üzere bugün yönetenler açlık grevlerinin ve ölüm oruçlarının sonlandırılması için hukuk bir an önce uygulanmalıdır. Hukuka uygun davranılırsa ortada açlık grevi kalmaz. İktidarın adım atması ve normalleşme gerekiyor.”



Reklam

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini tekrar etmesiyle ilgili kararıyla hukuka ve demokrasiye açık şekilde aykırı hareket ettiğini daha önce de ifade ettiklerini belirten HDP’li yönetici şöyle devam etti: “YSK meşruiyeti sorgulanan bir kurum haline gelmiştir. YSK’nın Anayasa’yı çiğneme hakkı yoktur. Kendilerinden bir üst mahkeme olmadığından böyle kararlar alabiliyorlar. Kendilerini Meclis iradesinin üzerinde ikame ediyorlar. Günü geldiğinde bunun hesabı sorulacaktır.”

HDP İmamoğlu’nu destekleyecek mi?

Oluç, HDP’nin İmamoğlu’nu destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin soruya karşılık olarak şunları söyledi: “HDP’nin kurulları var. Bu kurullar demokratik tartışma geleneğine uygun kurullardır. Toplanıp karar alırlar. MYK toplandı. PM de toplandı. Henüz süreç tamamlanmadı. Tartışmalar bittikten sonra açık bir şekilde topluma deklare edilecektir. ‘Kürt vekillerle, Türk vekiller anlaşamadı’ diye bir haber gördüm. Kendi içimizde böyle bir ayrım yok. Gülüp geçiyoruz bu tür haberlere.”