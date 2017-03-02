HDP kampanyaya başladı: ‘Hayır’ oyu çoktan çıktı, ayıktırmayın böyle devam etsinler

HDP, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ adıyla referanduma götürülen başkanlık sistemine ‘Hayır’ kampanyasını İstanbul, Diyarbakır ve İzmir’de eş zamanlı olarak başlattı.

Dihaber’in aktardığına göre, HDP’nin üç ildeki toplantıları arasında canlı bağlantılar kurularak ortak mesajlar iletildi.

HDP’nin tutuklu eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüsekdağ’ın konuşmaları izletilirken, iki liderin tutuklanmadan önce vermiş oldukları başkanlık sistemine karşı mesajları hatırlatıldı.

İzmir’deki toplantıda konuşan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder şunları söyledi: “Bu referandumda hayır oyu çıkmıştır. Halklar bunun kutlamasına başladı ama zalimlerin haberi yok. Türkiye halklarının en net ‘Hayır’ cevabı tahakkuk etmiştir. Bunu sesi nisan ayının 16’sında onlara gidecek. O zamana kadar ayıktırmayın böyle devam etsinler.”

AKP’nin 14 yıllık iktidarı boyunca yaptıklarına dikkat çeken Önder, ‘Hayır’ gerekçelerini şöyle anlattı: “Onlar evet için bir tane sebep sayıyorlar, bizim hayır için 31 milyon nedenimiz var. Bunun yan yana gelmesi bunu belki 40 milyona çıkaracak. 14 yıldır iktidardalar, çevirmedikleri entrika kalmadı. Allah bizi affetsin diyorlar. Allah’ın işi gücü yok sizin saçmalamalarınızı affedecek. Memlekette ne kaynak bıraktınız, talan edilmedik. Hala hızdan şikayet ediyorlar. Bu halkın bir sınırı vardı. Onu öyle bir doldurdunuz taşırdınız ki, size öyle bir ‘Hayır‘ çekecek, sesi Fizan’dan duyulacak. Bu halk bunu sizden esirgemeyecek.”

Toplantılarda HDP’nin kampanya şarkıları da tanıtıldı. Türkçe şarkının adı ‘Hayır Diyelim Kazanalım’ olurken, Kürtçe şarkı da ‘Bêjin NA’ adıyla duyuruldu.