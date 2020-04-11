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Yaramazlara biraz batar!

HDP: İktidar krizi fırsata çevirmeye çalışıyor; önlemler çok geç alındı

İktidarın yeni tip corona virüsü krizini ‘siyasi fırsatçılığa çevirmeye çalıştığını’ savunan HDP, iki günlük sokağa çıkma yasağının aniden ilan edilmesinin halkta paniğe yol açtığını vurguladı.

İstanbul dahil 31 kentte 11 ve 12 Nisan’da sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Yasak, gece yarısı başlamıştı.

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İktidarın krizi yönetemediğinin ve önlemleri almada çok geciktiğinin ifade edildiliği açıklama şöyle:

“İktidar, 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de görülen ilk Korona Virüs vakasından itibaren bilim insanlarının ve sağlık kuruluşlarının ısrarlı uyarılarını görmezden gelerek gerekli önlemleri almakta son derece gecikmiştir. Süreci şeffaflıktan ve demokratik katılımdan uzak, merkeziyetçi ve tekçi bir yaklaşımla yürüten iktidarın peyderpey aldığı önlemler ise kamu sağlığını korumaktan uzaktır. 

Böylesi tehlikeli bir salgınla baş etmenin yegâne yolu toplum merkezli bir sağlık yönetimi anlayışıdır. İktidar, tek başına aldığı sorumsuzca kararlarla tüm halkı tehdit eden krizi siyasi fırsatçılığa çevirmeye çalışmaktadır. 

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‘İktidarın kararları salgının yayılmasını hızlandırıyor’

İçişleri Bakanlığı tarafından dün 30’u büyükşehir 31 ilde ‘Sokağa Çıkma Yasağı’ uygulaması başlatıldı. Uygulamanın başlamasına iki saat kala duyurulan genelge, ifade edilen sorumsuzluğun en açık örneğidir. Halkın ihtiyaçlarını tedarik etmesine zaman bırakmadan yasağın ilan edilmesi ciddi bir paniğe yol açmış, insanların sosyal mesafe kurallarına uymalarını imkânsız kılan bir karmaşaya neden olmuştur.

Salgının hızla yayılarak insanların enfekte olmalarına, hastalanmalarına ve hatta hayatlarını kaybetmelerine yol açabilecek toplum sağlığını hiçe sayan böyle davranış asla kabul edilemez. Bu denli tehlikeli sonuçlar doğurabilecek vahim bir yanlışı savunmak ise pişkinliğin son noktasıdır. İktidar bu krizi yönetememektedir. 

‘Önce aşağıladıkları tedbirleri sonra uygulamak zorunda kalıyorlar

Yıllardır maddi-manevi bütün yatırımını toplumsal yarar yerine piyasanın eşitsiz ve acımasız mekanizmalarına, emekçiler yerine sermayeye yapan bir iktidarın, toplumun tümünü tehdit eden bir felaketi, alıştığı yöntemlerle yönetmesi imkansızdır. Krizin başından itibaren bizim ve diğer birçok kurum ve kuruluşun ısrarla vurguladığı tedbirleri önce aşağılayarak reddeden iktidar, kısa bir süre sonra kaçınılmaz olarak bunları uygulamak zorunda kalmaktadır. Fakat ait olduğu çıkar dünyası ve sahip olduğu ezberler, sözü edilen tedbirleri hakkıyla hayata geçirmelerine izin vermemektedir.

Kamu kaynaklarını tüketmiş, toplumun onayını ve rızasını almakta başarısız olan iktidar panik halindedir ve kamu sağlığına halel getirecek her türlü uygulamanın tek sorumlusudur.

‘Sokağa çıkma yasağı yasalara aykırı’

Üstelik İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağının Anayasa ve yasalara aykırılığı bu iktidarın hukuk tanımayan tutumunun bir devamıdır. Sokağa çıkma yasağı, temel hak ve özgürlüklerin durdurulması anlamına gelen bir tedbirdir. Olağan halde, temel hak ve özgürlükler, Anayasa’nın 13. maddesi uyarınca ancak kanunla sınırlandırılabilir. Bir başka deyişle temel hakları sınırlandırmak için kanunilik şartı bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığı’nın uygulanması için valiliklere gönderdiği genelgenin dayandırıldığı İl İdaresi Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu sokağa çıkma yasağına hukuksal bir zemin sağlamamaktadır. İçişleri Bakanlığı genelgeleriyle uygulamaya konulan bu tedbirler yürütmenin yasama fonksiyonlarını gasp etmesi anlamına gelmektedir.

OHAL Kanunu’nda dahi şiddet hareketlerinin varlığı şartı haricinde böylesi bir yetki tanınmazken olağan şartlarda genelgeler eliyle il valiliklerini talimatlandırmak yetki gaspıdır. Bu yetki gaspı derhal, yasama organının görevini yerine getirmesinin sağlanması ve tedbirlerin Meclis’in ortak kanaati ve hızlı karar alma süreciyle alınması yoluyla giderilmelidir.

Yürütmenin, Anayasa ve yasalarda bulunmayan bir yetkiyi kendisine ihdas etmesi; kanunilik, hukuki belirlilik, yürütme organının denetimi, hesap verilebilir, şeffaf ve sosyal devlet ilkesine tamamen aykırıdır.

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Sokağa çıkma yasağı sonrası marketlere hücum; sosyal mesafe hak getire

Yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta bu geceyarısından itibaren 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar marketlere akın etti, uzun kuyruklar oluştu. Kararın beklenmedik biçimde açıklanması nedeniyle paniğe kapılan insanlar, salgının önlenmesi için en önemli önlemlerden ‘sosyal mesafe koyma’yı ‘unuttu.’

İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberimiz yoktu

İBB başkan, sokağa çıkma yasağı ilan edileceğinden haberdar edilmediğini belirterek, “Karar ansızın alınmamalı” dedi. İmamoğlu, yasak boyunca sokağa çıkma serbestisi olanlar için tüm belediye hizmetlerinin süreceğini de söyleyip ‘sakin olup evde kalma’ çağrısı yaptı.

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