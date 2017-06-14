HDP Berberoğlu’nun tutuklanmasını kınadı: Darbe sürecine boyun eğmeyeceğiz

HDP, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını kınayarak “Muhalefet partilerine yönelik darbe sürecine boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

HDP merkez yürütme kurulu (MYK) imzasıyla yayınlanan açıklamada, dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından başlayan ‘demokratik siyasete darbe süreci’nin onlarca seçilmişin tutuklanmasıyla ve gözaltına alınmasıyla sürdüğü kaydedildi.

‘Darbe sürecine boyun eğmeyeceğiz’

Berberoğlu’nun tutuklanmasının bu sürecin bir devamı olduğunu savunan HDP, ülkenin her alanında ‘gün be gün derinleşen ve evrensel insan haklarının, hukuk ilkelerinin çiğnendiği ve yok sayıldığı bir süreç yaşandığını, baskıların gittikçe arttığını’ öne sürdü.

Açıklamada şöyle dendi: “Böyle bir dönemde demokrasi mücadelesi verenlerin, demokratik değerlere sahip çıkanların eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesini büyütmeleri gereklidir. Bir kez daha hatırlatıyoruz ki, bugün adaleti çiğneyenler, her türlü hukuksuzluğu yaparak iktidarlarını sürdürmeye çalışanlar, yarın hukuk ve adalet zeminine en fazla ihtiyaç duyanlar olacaktır. HDP olarak, demokratik siyaset alanına ve muhalefet partilerine yönelik darbe sürecine boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Eş genel başkanlarımız ve milletvekillerimiz başta olmak üzere tüm tutuklu vekillerin, belediye eş başkanlarının ve demokratik siyasetçilerin özgürlükleri için mücadelemizi büyüteceğiz.”