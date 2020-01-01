Hayvanat bahçesi çalışanları yangından korumak için hayvanları ‘eve’ götürdü

Eylülden beri orman yangınlarıyla boğuşan Avustralya’daki bir hayvanat bahçesinin çalışanları, hayvanları evlerinde götürerek koruma altına aldı.

Fotoğraf: Twitter

Yeni Güney Galler eyaletindeki Mogo Hayvanat Bahçesi’nin personeli, aralarında panda, kaplan ve maymunların olduğu 200’e yakın hayvanı evlerinde misafir ederek yangından koruma yolunu seçti.

Reklam

Dün, hayvanat bahçesinin bulunduğu bölgedeki binalar için “Boşaltın” uyarısı geldi. Bunun üzerine tüm çalışanlar, yanına birkaç hayvan alarak eve gitti. Hayvanat bahçesinin müdürü Chad Staples, “Bu yolu denemesek çoğu hayvanı kaybederdik. Cesur çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Kahramanca davrandılar” dedi.

Kendisinin de bir grup hayvanı evinde ağırladığını söyleyen Staples, aslan, orangutan gibi daha büyük hayvanların ise daha güvenli yerlere nakledildiğini, bazılarının geceleri geçirdiği bölmelere alındığını anlattı.

Çalışanlardan Sara Ang, katıldığı radyo programında, “Küçük maymunlar evde geziyor. Evin arkda bahçesinde ise bir kaplan var” dedi.

Reklam

Pazartesinden beri sekiz kişi öldü; iki kişi kayıp. Yüzlerce evin ve geniş ormanlık alanların yanmasına neden olan yangınlar nedeniyle binlerce kişi evini terk etti.