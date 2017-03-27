‘Hayır’cılara bir saldırı daha: Balıkesir’de CHP aracının lastikleri kesildi, ‘Hayır’lar çizildi

CHP Balıkesir il başkanlığının referandum çalışmalarında kullandığı parti aracının tüm lastikleri kesildi, ‘Hayır’ yazılı görselleri çizildi, yazılar kazındı.

Referandum çalışmalarında kullanılan CHP minibüsü, bu sabaha karşı Kızılay Caddesi’nde park halinde dururken tahrip edildi.

‘İktidarı korku salmış durumda, saldırıyorlar’

Aracın önünde basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Ender Biçki, Balıkesir’de bir partinin referandum kampanyasını en az 20 araçla yürüttüğünü, devletin tüm olanaklarının bir partiye seferber edildiğini söyleyerek, “Biz ise tek aracımızla ama gönülden, yürekten bu kampanyayı yürütmeye çalışıyoruz. Bu sabaha karşı alçakça yapılan saldırı sonucu aracımız tahrip edildi. Şunu herkes bilsin ki bu tür baskılar bizi asla yıldıramayacaktır” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de şunları söyledi: “İktidarı bir korku salmış durumda. Türkiye’de ‘Hayır’ diyenlerin psikolojisi ve inancı çok yüksek. Onlar ise bir saldırı içinde. Bu, CHP ile AKP arasında bir yarış değildir. Türkiye’de AKP’ye, MHP’ye, Saadet Partisi’ne oy verenler de, toplumun geniş kesimi ‘Hayır’ diyor. Çünkü bu halk yetkinin tek bir elde toplanmasını istemiyor. Bunun bir sistem değil, rejim değişikliği olduğunu görüyorlar.”