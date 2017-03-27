‘Hayır’a karşı tüm kurumlar devrede’: CHP’nin muhtarlar toplantısına soruşturma

CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay’ın, Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde düzenlediği kahvaltılı toplantıya katılan 50 muhtara soruşturma açıldı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre Gülşehir cumhuriyet savcılığı, Okay’ın kahvaltılı toplantısına katılan 83 muhtardan 50 muhtara ‘izinsiz toplantı yapmak’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturmayı sert sözlerle eleştiren Okay, “Türkiye’de görünen bir baskıcılık, tek adam düzeni gelmeden uygulamaya girmiştir. ‘Hayır’ı engellemek için devletin tüm kurumları devrededir. Tüm bunlara rağmen Anayasa referandumunda ‘Hayır’ çıkacaktır” dedi.

‘Baskı rejimi’ni uygulamak isteyenlerin, bunun tarihi sorumluluğundan kurtulamayacağını söyleyen CHP parti meclisi üyesi şöyle devam etti: “Devletin bürokratları, kamu görevlileri, geçmişte siyasal iktidara yandaşlık yapanların ağır bedeller ödediklerini unutmasınlar. Geçmişin bir kısım hakim ve savcılarının cezaevinde özgürlükleri kısıtladıkları için, hukuk dışı uygulamalarda bulundukları için, hem mesleklerinden hem hüviyetlerinden yoksun kaldıklarını kimse unutmasın.”