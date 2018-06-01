Hayaldi gerçek oldu: Konya’da yerel gazeteler aynı ilk sayfayla çıktı!

Kaşıdığınız yer tehlikelidir ve ufacık da olsa “İs, pas, kir, kömürde boşa yaşayanların” hareketlenebilecek olmaları ihtimali bu ülkede asla hafife alınmaz. Zaten Ezhel, sevenleri milyonları bulan ve sanatının içine yedirerek dile getirdiği fikirleriyle “rahatsızlık” uyandıran ve tutuklanan ilk sanatçı değil cumhuriyet tarihinde. Ezhel’den beri değil, ezelden beri böyleydi bu işler.