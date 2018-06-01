Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hayaldi gerçek oldu: Konya’da yerel gazeteler aynı ilk sayfayla çıktı!

 

Yerel basının güçlü olduğu kentlerden Konya’da, çok sayıda gazete AKP’nin reklamını baş sayfası yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim çalışması kapsamında yarın Konya’ya gidecek. Erdoğan burada saat 14.30’da Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda destekçilerine hitap edecek.

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Kentte yerel gazetelerin neredeyse yarısı, bugün aynı sayfa düzeniyle çıktı. En az yedi yerel gazete, ilk sayfalarında logolarının haricinde yalnızca AKP’yi öven haberlere yer verdi.

Tüm gazeteler ‘Vakit Konya vakti’ manşetini atarken, Erdoğan’ın fotoğrafının yanına ‘Müjdelerle geliyor’ diye yazıldı. Tasarımından ara başlıklarına kadar aynı olan gazeteler, iç sayfalarda orijinal kapaklarına da yer verdi.

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İlk sayfalarda bunun bir reklam olduğunun belirtilmediği görüldü.

Gazetelerden bazıları şöyle:

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