Hatay’da benzin döküp kendini yakan adam hayatını kaybetti

Hatay’da valilik önünde kendini yakan 42 yaşındaki Adem Yarıcı hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: DHA

DHA’nın haberine göre iki çocuk babası Yarıcı, dün saat 08:30 sıralarında valiliğe gitti. Yarıcı, işsiz olduğunu söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Yetkililerin yardım sözü verdiği belirtildi.

Reklam

Valilikten ayrılan Yarıcı, bir süre sonra elinde benzin bidonuyla döndü. Çevredekilerin ikna edemediği adam, kendini ateşe verdi. Yarıcı’ya yangın tüpüyle müdahale edildi. Adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Valilik: Psikolojik sorunları vardı

Valiliğin ilk açıklamasında, personelin müdahalesiyle söndürülen Yarıcı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilerek Yarıcı’nın Sosyal Ekonomik Destek Yardımı, çocukları için de Şartlı Eğitim Yardımı ile Şartlı Sağlık Yardımı aldığı kaydedildi. Açıklamada, “Vatandaş, eşinden boşanmış ve uzaklaştırma cezası almıştır. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur” ifadelerine yer verildi.

İkinci açıklamada ise Yarıcı’nın önce Hatay Devlet Hastanesi’ne, ardından da Mersin Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildiği ancak Dörtyol ilçesi mevkiinde ambulansta kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği kaydedildi.

Reklam

‘Çocuklarım aç’

Hatay’da yayın yapan Körfez gazetesinde yer alan haberde Yarıcı’nın “Çocuklarım aç” diyerek kendini yaktığı öne sürüldü.