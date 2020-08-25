Hande Fırat: 1 milyon öğrencinin internet erişimi yok

1 milyon öğrencinin internet erişimi yok.

1.5 milyon öğrencinin bilgisayarı yok.

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Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimin altyapısını güçlendirmek, yani bir milyon öğrencinin internete erişimini sağlamak için çalışma yapıyor. GSM operatörleri ve teknoloji üreticileri de sosyal sorumluluk çerçevesinde masada.

Diğer yandan edindiğim bilgilere göre kapalı iken okullarda boş duran bilgisayarlar zimmetlenerek çocuklara evlerinde kullanabilmeleri için veriliyor.

Evinde birden fazla çocuğu olan ancak tek televizyonu olan ailelere ikinci TV ekranı da ulaştırılıyor.

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Ancak rakamlar büyük. Sadece bakanlığın çabalarıyla başarıya ulaşılması pek de mümkün görünmüyor.

Hande Fırat’ın yazısı