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Yaramazlara biraz batar!

Halk TV’ye verilen cezayı bir mahkeme daha durdurdu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Halk TV’ye verdiği beş günlük ‘ekran karartma’ cezasını bir mahkeme daha durdurdu.

RTÜK; TELE 1 ve Halk TV’de farklı tarihlerde yayınlanan programlar nedeniyle iki kanala da beş gün yayın durdurma cezası vermişti. Halk TV ve iki RTÜK üyesi, idare mahkemesinde dava açmıştı. Ankara 3’üncü İdare Mahkemesi, RTÜK üyelerinin başvurusu üzerine, cezanın yürütmesini durdurmuştu.

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Ankara 16’ncı İdare Mahkemesi ise Halk TV’nin itirazını görüşerek karara bağladı. Mahkeme, diğer mahkeme gibi cezanın yürütmesini durdurdu.

Başka bir idare mahkemesi, aynı cezayı alan TELE 1’in itirazı üzerine, bu kanal hakkındaki cezanın yürütmesini de durdurmuştu.

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