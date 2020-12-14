Güven Gürkan Öztan: İktidar muhalefetin adayının ismi üzerinden yıpratma savaşına başlamayı arzu ediyor

Muhalefet cephesi, ön çalışmasını yapmakla beraber, Erdoğan’ın karşısına şimdiden somut bir aday çıkarmayacak kadar tecrübe edindi. Ancak iktidar bloku, bir an önce muhalefetin adayının belli olmasını ve isim üzerinden bir yıpratma savaşına başlamayı arzu ediyor. İnce, Sarıgül ve daha nicelerinin parti kurmalarını da muhalefetten oy almak için değil Millet İttifakı’nı adaylık kavgasına çekmek için bir fırsat olarak görüyor.

Kılıçdaroğlu’nun öncelikli meselenin isim belirlemek olmadığını, güçlendirilmiş parlamenter sistemde anlaşmış olmanın çok daha önemli bir politik çatı olduğunu ifade etmesi doğru bir siyasi tavırdı.

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Güven Gürkan Öztan’ın yazısı