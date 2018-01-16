Gündem Çiftlik Bank: Tavuk çiftliği görünümlü Bitcoin madeni yapmışlar

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Çiftlik Bank’ın üyelerine gönderdiği bir videoda, şirketin kripto para madeni kurduğu görüldü.

İnternet üzerinden üye olunan bir sistem olan KKTC merkezli Çiflik Bank, yeni üye getirenlere kar payı dağıtıyor. Bilişim uzmanları bunun yeni bir tür ‘saadet zinciri’ olduğunu vurguluyor.

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Son olarak, Çiftlik Bank hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve SPK soruşturma başlatmış, şirketin reklamları üç ay süreyle tedbiren durdurulmuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, inceleme başlattıkları Çiftlik Bank’la ilgili, “Dolandırıcılığa kadar giden bir sistemi kurguladıklarını görüyoruz” demişti.

Webtekno’dan Eser Şahin’in haberine göre, inceleme sürecinin ardından Çiftlik Bank’a para yatıran binlerce kişinin paniğe kapılmasının önüne geçmek için Çiftlik Bank yöneticileri bir video yayınladı.

Videoda tavuk çiftliğinin Bitcoin madenciliği merkezine dönüştürüldüğü görülüyor. Üzerinde Çiftlik Bank logosunun yer aldığı bir binaya giriş yapılan videoda, güvenlik görevlilerinin konaklayacağı odaya giriliyor. Sonrasında kripto para üretmek için kullanılan bilgisayarların işlem yaptığı görülüyor.

Şirketin Balıkesir bölge sorumlusu olduğu öne sürülen kişi, üyelere hitaben “Paralarınız güvende. Çalışmalarımız devam ediyor” diye mesaj gönderiyor.

Mesajın yanı sıra üyelere bir de şu şekilde yazılı mesaj iletildi:

“Arkadaşlar iyi geceler. Şirketimizin güzel ülkemizde 18 ayda elde ettiği kazanımları biliyorsunuz tarım ve hayvancılıkta değerlendirmektedir. Yine bildiğiniz üzere bu süreç içinde yurt dışında bir çok ülkede serverlar açmıştır. Sadece ve sadece yurt dışı serverlardan ülkemize gelen dövizlerle şirket yönetim kurulumuzun kararıyla 15 aydır dünyadaki yeni trend olan ve ivmesini her geçen gün çoğaltan Bitcoin yani kripto para madeninin üretimi noktasında yatırım yapmıştır.

Bundan 15 ay önce 15 milyon dolar kaynakla yapılan bu yatırımdan şu ana kadar 150 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Tarım ve Hayvancılık faaliyetlerimizden elde ettiğimiz gelirlere dokunmadan Çiftlik Bank üyelerinin gelirlerinin büyük çoğunluğu bu gelirden karşılanmıştır. Şirketimiz ayakları yere sağlam basarak yürümeye devam etmektedir. Kullanıcıların paralarının yeni üyelerden karşılandığını iddia edenlere cevap niteliğindeki bu gelişmeyi sizlerle paylaşmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Biz Çiftlik Bank ailesi olarak ülkemize tarım ve hayvancılık sektöründe büyük işlere imza atmak için gelişen teknolojinin tüm imkanlarını seferber eden bir beyin takımımız olduğunu gururla bildirir iyi geceler dilerim.”