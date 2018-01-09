Gündem Çiftlik Bank: Sisteme yeni üye alımı durduruldu

İki bakanlığın inceleme başlattığı Çiftlik Bank, yeni üye alımını durdurduğunu açıkladı.

KKTC merkezli Çiflik Bank, internet üzerinden üye olunan bir sistem. Yeni üye getirenlere de kar payı dağıtılıyor. Bilişim uzmanları bunun yeni bir ‘saadet zinciri’ olduğunu vurguluyor.

Çiftlik Bank hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve SPK soruşturma başlatmış, şirketin reklamları üç ay süreyle tedbiren durdurulmuştu.

Sürdürülen incelemelere samimiyetle tam kadro yardımcı olduklarını söyleyen Çiftlik Bank, kararını şöyle duyurdu: “‘200 milyon liralık ödenmiş sermayesi, 7 çiftlik, 2 süt ve et entegre tesisi, 156 şarküteri ile aktif ticari faaliyetlerini sürdüren, menkul ve gayrimenkul varlıkları, 500 bin üyesi ile gelecek 5 yıl içinde sektöründe lider olmayı hedefleyen Çiftlik Bank, ponzi sistem veya saadet zinciri olduğuna yönelik oluşturulan tüm olumsuz algıları ve ön yargıları engelleyebilmek adına, Bakanlıklarca yapılan incelemeler sonuçlanana kadar, sisteme yeni üye alımını durdurmuştur.”