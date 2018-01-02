Gündem Çiftlik Bank: CEO paraların büyük kısmını Kıbrıs’taki hesabına aktarmış

İki bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) inceleme başlattığı Çiftlik Bank’ın 25 yaşındaki CEO’su Mehmet Aydın’ın yüksek getiri vaadiyle topladığı paraların büyük kısmını KKTC’deki şahsi hesabına aktardığı belirlendi.

KKTC merkezli Çiflik Bank, internet üzerinden üye olunan bir sistem. Yeni üye getirenlere de kar payı dağıtılıyor. Bilişim uzmanları bunun yeni bir ‘saadet zinciri’ olduğunu vurguluyor.

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Çiftlik Bank hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve SPK soruşturma başlatmıştı.

Sabah yazarı Dilek Güngör’ün aktardığına göre SPK, şirketin sahibi Mehmet Aydın’ın Çiftlik Bank’ta toplanan paranın büyük bölümünü KKTC’de kurulan Fame Game şirketine oradan da kendisinin ve eşinin şahsi hesaplarına aktardığını tespit etti.

42.3 milyon lira şahsi hesaba

SPK raporuna göre, Çiftlik Bank ödeme sistemi ‘Papara’ kanalıyla 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon lira topladı. 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon lira ödeme yaptı. Kalan 113.4 milyon lira Kıbrıs’a aktarıldı.

‘Papara’ dışında ‘G-pay’ ve ‘Epin’ gibi ödeme sistemlerinden de Kıbrıs’a yaklaşık 120 milyon lira gönderildiği tespit edildi.

Papara hesaplarını inceleyen SPK, piyasadan toplanan paranın 86.6 milyon lirasının Fame Game’in KKTC’deki hesabına aktarıldığını daha sonra bu paranın 42.3 milyon lirasının Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın’ın şahsi hesaplarına transfer edildiğini saptadı.

Şahsi hesap hareketlerini de inceleyen SPK, paranın 1.7 milyon lirasının Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın’ın hesabına aktarıldığını, 6 milyon liranın de şirketle ilişkisi tespit edilemeyen bir şahsa verildiğini tespit etti. SPK’nın raporunda, “Mehmet Aydın’ın kişisel hesaplarında 22.6 milyon TL var. Toplanan tutarların tamamı ticari faaliyetlere aktarılmadı. Bir kısmı kişisel amaçlar için kullanılmış” denildi.

SPK raporunda, ‘Ponzi sistemi’yle toplanan paralarla oyuna üye olanlara yüzde 160 ila 307 oranları arasında kazanç vaat edildiği belirtildi. Raporda, Çiftlik Bank’ın “Reel üretim yapacağım” diyerek halktan topladığı paralarla kurduğunu iddia ettiği şirketlerin zararda olduğu, bu nedenle de sistemin önümüzdeki süreçte tıkanabileceğine vurgu yapıldı.

‘Para yatıranlar tasarruflarını kaybedecek’

Raporda, Çiftlik Bank’taki getirilerin kaynağı olarak gösterilen Fame Game, Çiftlik Bilgi İşlem ve Dora Gıda adlı üç şirketin de 2017’de toplam 9.1 milyon lira zarar ettiği vurgulandı.

SPK açıklamasında şunlar kaydedildi: “Mevcut üyelere oyun içinde yüksek oranda yapılan kâr payı ödemelerinin sistem içinde yer alan şirketlerin kârları kullanılarak yapılması mümkün değil. Mevcut durumda para girişleri para çıkışlarından fazla. Üyeler yatırdıkları paraları yalnızca uzun vadede (1 yıl içinde) oyunda kazandıkları sanal altın ve gümüşleri paraya çevirerek çekebildiklerinden şimdiye kadar sistemde herhangi bir geri ödeme sıkıntısı yaşanmadı. Ancak oyun platformuna ait hayvancılıkla uğraşan şirketlerin zarar ettikleri dikkate alındığında, yeni para girişleri azaldığında sistem bir noktada tıkanacak. Yüksek getiri beklentisiyle sisteme para yatıranlar tasarruflarını kaybedecek.”