Günde ortalama yedi kişi sosyal medya paylaşımlarından gözaltına alınıyor

Son 10 haftada 511 kişi sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan terör operasyonlarına ilişkin her hafta pazartesi günü internet sitesinden bilgilendirme yapıyor.

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Duyurularda PKK, IŞİD, ‘FETÖ’ ve sol örgütlere yönelik operasyonlardaki gözaltı sayıları, bulunan örgütsel malzemeler, silahlar, kaçak içkiler-sigaralar, uyuşturucu madde ve mülteci istatistikleri paylaşılıyor.

Ancak bakanlık, 24 Nisan’dan itibaren istatistiklerine ‘Siber suçlarla mücadele’ başlığıyla sosyal medya paylaşımlarına yönelik operasyonları da ekledi.

Günde yedi kişi

Diken’in bakanlık verilerinden derlemesine göre, son 10 haftada 6 bin 146 sosyal medya hesabı incelendi, 2 bin 574 kişinin kimliği belirlendi, bunlardan 511’i gözaltına alındı.

Bu da günde en az yedi kişinin gözaltına alındığı anlamına geliyor.

Ancak bakanlık, gözaltına alınanların soruşturma kapsamında tutuklanıp tutuklanmadıklarına dair bilgi paylaşmıyor.

Duyurularda, incelenen ve işlem yapılan hesapların ‘FETÖ’/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yaptığı, örgütleri övdüğü, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan ettiği, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettiği, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunduğu, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast ettiği ve nefret söylemleri içerdiği’ belirtiliyor.

Artış var

Bakanlığın verileri açıklamaya başladığı 24 Nisan’dan 29 Mayıs’a kadar geçen beş haftada 2 bin 655 hesap incelenmiş, 1052 kişinin kimliği belirlenmiş, 232 kişi de gözaltına alınmıştı.

İkinci beş haftalık sürede, 29 Mayıs’tan bugüne kadar 3 bin 491 hesap incelendi, 1522 kişinin kimliği belirlendi, 279 kişi de gözaltına alındı.

Hafta hafta rakamlar

* 24 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde 350 hesap incelendi, 117’sinin kimliği belirlendi, 31 kişi gözaltına alındı.

* 1-8 Mayıs tarihlerinde 261 hesap incelendi, 120’sinin kimliği belirlendi, 41 şüpheli gözaltına alındı.

* 8-15 Mayıs tarihlerinde 1341 hesap incelendi, 558’inin kimliği belirlendi, 57 kişi gözaltına alındı.

* 15-22 Mayıs tarihlerinde 361 hesap incelendi, 125’inin kimliği belirlendi, 48 kişi gözaltına alındı.

* 22-29 Mayıs tarihlerinde 342 hesap incelendi, 132’sinin kimliği belirlendi, 55 kişi gözaltına alındı.

* 29 Mayıs – 5 Haziran tarihlerinde 1258 hesap incelendi, 395’inin kimliği belirlendi, 81 kişi gözaltına alındı.

* 5 Haziran-12 Haziran tarihlerinde 391 hesap incelendi, 180’i kimliği belirlendi, 38 kişi gözaltına alındı.

* 12 Haziran – 19 Haziran tarihlerinde 317 hesap incelendi, 101’inin kimliği belirlendi, 49 kişi gözaltına alındı.

* 19 Haziran – 28 Haziran tarihlerinde 1161 hesap incelendi, 666’sının kimliği belirlendi, 72 kişi gözaltına alındı.

* 26 Haziran – 3 Temmuz tarihlerinde 364 hesap incelendi, 180’inin kimliği belirlendi, 39 kişi gözaltına alındı.