Gülse Birsel: Bu kadar çok silah nereden bulundu ve nasıl ellerine geçti?

İnsanın oy verdiği parti veya lider seçimi kazandığında… Davul-zurna çalabilir. “Hoş”tur. Arabayla tur atıp pencereden bayrak sallayarak liderinin ismini haykırabilir. “Mantıklı”dır.

Halaya durup kutlayabilir. “Ne güzel”dir.

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Ama havaya, sağa sola ateş açamaz! Suçtur!

Ne yazık ki bunu da gördük.

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Pazar gecesi İstanbul’un özellikle Boğaz semtlerinde pek çok kişi seçim sonucunu havaya ateş açarak “kutladı”! Ve her yeri bina, insan, kalabalık, çoluk çocuk olan bir şehirde, bir felaketin ucundan döndük.

Birkaç sorum var.

Bu magandalar kim, ne cesaretle şehrin ortasında havaya ateş açıyorlar? Bu kadar çok silah nereden bulundu ve nasıl ellerine geçti? Bu silahlar ruhsatlı mı, bu adamların silah taşıma izni var mı? Bu tehlikeli suçu işleyen acaba bir kişi göz altına filan alındı mı? Ve en önemlisi, bütün bu sorular niye herhangi bir güvenlik görevlisinin aklına gelmedi de ben soruyorum?!

Bazı soruların cevaplarını aldım gerçi. Mesela o gece sadece İstanbul silah sesleriyle inlememiş. Misal, ateş açanlardan biri Sakaryaspor’un bir oyuncusu. Sadece Sakarya’da havaya ateş açmakla kalmamış, bu görüntüleri sosyal medya hesabından “Adettendir” yazarak da paylaşmış! Şanlıurfa’da da bayağı bir kurşun atılmış, fotoğraf ve video çok. Rize’den de benzer manzaralar var.

Yetkililer beni bir aydınlatabilir mi? O gece gözaltına alınan, hakkında işlem yapılan, bu son derece tehlikeli hareket için ceza alan var mı?

Gülse Birsel’in yazısı