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Yaramazlara biraz batar!

Google’a 98 milyon liralık ‘rekabet’ cezası

Rekabet Kurumu, arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak internet alışveriş pazarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı gerekçesiyle Google aleyhine para cezası kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

Rekabet Kurumu, internet sitesinde yer alan karara göre Google Reklamcılık ve Pazarlama, Google International ve Alphabet Inc’e 98.4 milyon lira idari para cezası verdi.

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Ayrıca Google’ın alışveriş arama fonksiyonunda değişiklik yapmasını isteyen kurum beş yıl boyunca istenen taleplere uyum hakkında düzenli yıllık rapor hazırlanmasını da istedi.

Google karara 60 gün içinde itiraz edebilecek.

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