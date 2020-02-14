Google’a 98 milyon liralık ‘rekabet’ cezası

Rekabet Kurumu, arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak internet alışveriş pazarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı gerekçesiyle Google aleyhine para cezası kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

Rekabet Kurumu, internet sitesinde yer alan karara göre Google Reklamcılık ve Pazarlama, Google International ve Alphabet Inc’e 98.4 milyon lira idari para cezası verdi.

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Ayrıca Google’ın alışveriş arama fonksiyonunda değişiklik yapmasını isteyen kurum beş yıl boyunca istenen taleplere uyum hakkında düzenli yıllık rapor hazırlanmasını da istedi.

Google karara 60 gün içinde itiraz edebilecek.