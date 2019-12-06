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Yaramazlara biraz batar!

Gökçek döneminde belediyeye ‘uçuş okulu’: 50 milyon lira değerinde filo

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek döneminde, ‘uçuş okulu’ kurulması amacıyla belediyeye 15 uçak ve bir helikopter alınarak toplam maliyeti 50 milyon liralık filo kurulduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’ın haberine göre Gökçek döneminde Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) sahibi olan belediyeye bağlı BELKA A.Ş tarafından ‘uçuş okulu’ kurmak için milyonlarca lira değerinde uçak ve helikopter satın alındı.

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü görevi de yapan, uçuş brövesi sahibi ASKİ eski genel müdürü İrfan Kaya’nın talimatı ile 2012’de ‘BELKA Seğmen Uçuş Okulu’ kurulması kararı verildi.

Farklı modellerde 15 uçak ve bir helikopter alımının Güneydoğu Havacılık İşletmesi Ltd. Şti., Vizyon Havacılık Ltd. Şti. ve Çam Grup Dış Ticaret A.Ş’den peyderpey yapıldığı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin müfettişleri tarafından belgelendi.

2012-2016 yılları arasında BELKA tarafından alınan uçak ve helikopterlerin toplam maliyeti ise 8 milyon 612 bin 775 dolar, yani yaklaşık 50 milyon lira.

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Giderler fatura edilmiş, gelirler gösterilmemiş

Uçakların bakım ve onarım hizmetleri de aracı şirketler tarafından BELKA’ya fatura edilirken, uçakların Vizyon Havacılık ve Güneydoğu Havacılık şirketlerine kiralandığı, bu firmaların Türk Hava Kurumu (THK), Gökçen Havacılık gibi yerlerden gelen öğrencileriden gelir temin ederken, gelirleri BELKA’ya kestiği faturalara yansıtmadığı belirtildi.

50 milyona aldığını 17 milyona satmış

Zarara girmeye başlayınca BELKA yönetimi, uçakları başta satın aldığı Vizyon Havacılık’a beş günde bir ihale yaparak alış fiyatının çok altında 17 milyon 500 bin liraya sattı.

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