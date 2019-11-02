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Yaramazlara biraz batar!

‘Gizemli sanatçı’ Banksy’nin çalışırken fotoğrafları yayınlandı

Britanyalı ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin çalışırken yüzü görünmeyen fotoğrafları yayınlandı. Menajeri Steve Lazarides tarafından yayımlanan fotoğraflar, Lazarides’in ‘Banksy Captured’ adlı yeni kitabında ler alıyor.

Fotoğraflar: Steve Lazarides, BBC

BBC Türkçe’nin haberine göre, eski menajeri ve fotoğrafçısı Steve Lazarides tarafından çekilen fotoğraflarda, Banksy olduğu belirtilen kişi farklı yerlerde ünlü grafitileri üzerinde çalışırken, ‘arkadan’ görülüyor.

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Kitapta, Banksy’yi çalışırken gösteren fotoğrafların yanı sıra sanatçının bazı sokak resimleri de yer alıyor.

Banksy, şimdiye kadar kimliğini gizli tutmayı başardı.

Banksy ile ‘hemşehri’ olan Lazarides’in sanatçı ile 10 yıldan fazla süre çalıştığı belirtiliyor. Lazarides ise ‘Banksy ile 11 olağanüstü yıl boyunca birlikte çalıştığını ve bu süreçte birkaç kanun da dahil olmak üzere, kurallar kitabındaki tüm kuralları yıktıklarını’ söyledi.

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