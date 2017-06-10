Gezi’nin yıl dönümünde ‘kırmızı fularlı kız’ı anan 10 kişi tutuklandı

Suriye’nin Rakka kentinde IŞİD’e karşı savaşırken hayatını kaybeden Ayşe Deniz Karacagil’i Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde anan 10 kişi ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçlamasıyla tutuklandı.

Karacagil, Antalya’da Gezi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle ‘örgüt üyeliği’nden 98 yıla kadar hapsi istendikten sonra PKK’ya katılmış, ‘Destan Yörük’ kod adını almıştı.

Daha sonra Suriye’ye geçen Karacagil, YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) bağlı Enternasyonal Özgürlük Taburu’nda IŞİD’e karşı savaşırken 29 Mayıs’ta hayatını kaybetmişti.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, Taksim Dayanışması tarafından 31 Mayıs’ta düzenlenen Gezi anmasında Karacagil’i anan 10 kişi tutuklanırken, İstanbul 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nin kararında, bu kişilerin ‘Gezi’den Rakka’ya dövüşenler destan yazıyor’ yazılı afiş taşındığı, ‘Gezi’den Rakka’ya Destan olmaya’, ‘Ulaş’tan Deniz’e mücadele sürüyor’ sloganları attıklarının belirlendiği ifade edildi.

‘Terör örgütü üyeliği’ suçlamasını hakimlik reddetti

Kararda Karacagil’in Marksist-Leninist Parti (MLKP) içindeki kod adının ‘Destan Temmuz’ olduğu ve afiş ve sloganlardaki ‘destan’ kelimesiyle bu kod ada vurgu yapıldığı ileri sürüldü.

Kararda şüphelilerin ayrıca sosyal medya paylaşımlarında da MLKP örgütünün faaliyetlerini meşruymuş gibi gösterdikleri ve böylece ‘terör örgütünün propagandasını’ yaptıkları yönünde kuvvetli suç şüphesi oluştuğu belirtildi.

Savcılığın şüpheliler hakkında ‘terör örgütü üyeliğinden’ tutuklama kararı verilmesini istemesine rağmen, ‘şüphelilerin örgütle üyeliklerinin somutlaştırılmamış olmasını’ dikkate alan hakimlik bu talebi reddetti.

Buna karşın hakimliğin şüphelileri tutuklarken örgüt üyelerinin bir kısmının yurt dışına kaçmış olmasını gerekçe göstermesi dikkat çekti. Kararda ‘şüphelilerin de serbest kalmaları durumunda diğer örgüt mensuplarıyla firar ederek yurt dışına kaçma imkanlarının bulunduğu’ belirtildi.