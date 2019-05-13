Gazeteciyi öldüresiye döven altı kişi mahkemeye bile çıkarılmadan serbest

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran’da yeniden yapılacak İstanbul seçimi için izlenecek taktiği anlattı: “Ekrem İmamoğlu mağdur edilirken asıl mağdur edilmek istenenin İstanbul halkı olduğunu anlatacağız. 31 Mart’tan önce yaptığımız gibi bire bir temaslarla olacak, yine büyük mitingler yapmayacağız, büyük toplanmalar olmayacak.”